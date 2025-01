In Leitershofen waren am 1. und 2. Januar insgesamt 44 Sternsingerinnen und Sternsinger mit ihren Begleiterinnen und Begleitern unterwegs und sammelten im Ortsgebiet den Rekordertrag von über 8.800 Euro. In einem feierlichen Gottesdienst am Dreikönigstag wurden die jungen Königinnen und Könige von Kaplan Philip Punchal Chacko und Diakon Gerhard Zwiefler empfangen. (AZ)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis