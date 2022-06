Leitershofen

Roller aus aller Welt finden in Leitershofen eine neue Heimat

Plus Zwei Rollersammler haben in den Räumen der früheren Kreissparkasse ein einzigartiges Museum mit Motorrollern von der Vespa bis zur japanischen Silver Pigeon geschaffen.

Von Matthias Schalla

Das Wirtschaftswunder war in vollem Gang, Frauen trugen Petticoats, und Nierentische schmückten die Wohnzimmer. Draußen auf den Straßen rumpelten die Menschen je nach Geldbeutel in ihren Isettas, Käfern oder einem Opel Kapitän über das Kopfsteinpflaster. In Italien aber knatterten bereits seit einigen Jahren knuffige Zweiräder durch die Straßen, die ihren Schöpfer Enrico Piaggio an eine Wespe erinnerten. Die Vespa erreichte auch in Deutschland schnell Kultstatus. In Leitershofen haben nun Klaus Lacher und Rudolf Nebelung dieses Lebensgefühl in einem Museum zusammengetragen, das in dieser Form einzigartig sein dürfte. Denn: Roller der unterschiedlichsten Marken aus zwölf Nationen stehen in der ehemaligen Sparkasse in Reih und Glied und laden die Besucher auf eine spannende Zeitreise ein.

