Unter der Leitung von Daniela Kaschke und Silvia Mader bietet das Exerzitienhaus in Leitershofen von Sonntag, 3. August, 18 Uhr, bis Mittwoch, 6. August, 13 Uhr, spirituelle Wandertage in den Westlichen Wäldern an. Hinaus in die Natur, sich bewegen, Sommertage im Wald genießen und dabei sprichwörtlich über Gott und die Welt nachdenken. Elemente dieses Angebots sind täglich mehrstündige Wanderungen im Naturpark Augsburg Westliche Wälder, geistliche Impulse, die Möglichkeit zu Begleitgesprächen, Phasen des Schweigens und gemeinsam gefeierte Andachten. Für diese Veranstaltung ist eine gute körperliche Kondition Voraussetzung. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0821/907540 und www.exerzitienhaus.org.

