Leitershofen

vor 33 Min.

Stadtbergen bereitet sich auf Klage der Bergstraße-Anwohner vor

Anwohner hätten sich gewünscht, dass die Bergstraße in Leitershofen so bleibt, wie sie ist. Um die Kosten aber noch innerhalb der Frist umlegen zu können, hat die Stadt eine nachträgliche Erschließung beschlossen.

Plus Die Erschließung der Bergstraße ist beendet. Um auf eine Anwohner-Klage vorbereitet zu sein, beschließt der Stadtrat eine "planersetzende Abwägungsentscheidung".

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Die Erschließung der Bergstraße in Leitershofen ist abgeschlossen. Ein Ende der Auseinandersetzung über die Notwendigkeit der Maßnahme und vor allem über die Kostenbeteiligung der Anwohner ist aber noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil. Alles deutet daraufhin, dass es zu einer Klage gegen die Stadt kommen wird. Schließlich fallen für die Betroffenen je nach Grundstücksgröße Kosten in Höhe von mindestens einem fünfstelligen Betrag an. Um im Falle eines gerichtlichen Verfahrens besser gewappnet zu sein, hat die Verwaltung das Thema nachträglich auf die Tagesordnung bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats gesetzt. Da jedoch zahlreiche Anwohner im Sitzungssaal waren, beschloss das Gremium den Punkt von Platz zwölf auf die dritte Position vorzuziehen, um die Zuhörer nicht zu lange warten zu lassen. Dies blieb jedoch das einzige Entgegenkommen des Stadtrats.

Wie mehrfach berichtet, hat die Stadt beschlossen, etwa 220 Meter der Bergstraße zu sanieren und mit einem einseitigen Gehweg auszubauen. Anwohner und auch ein nicht geringer Teil des Stadtrats hatten diese Maßnahme allerdings als nicht notwendig erachtet. Sie argumentierten unter anderem, dass die Straße vor allem von Besuchern der Sportanlage und der Alm genutzt werde, sie selbst aber keinen Vorteil von der Erschließung hätten. Die Stadt aber drängte aus gutem Grund auf den Ausbau. Würde die Maßnahme nicht bis spätestens Anfang 2023 abgeschlossen und abgerechnet sein, könnten die Kosten nicht mehr umgelegt werden, da die gesetzliche 25-Jahres-Frist für die endgültige Herstellung nicht eingehalten wurde. Dies hat die Stadt jetzt zwar geschafft, aber die Anwohner geben noch lange nicht auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen