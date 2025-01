Zum Thema „Sinnspuren“ findet ein Stiller Tag im Exerzitienhaus Leitershofen statt. Der Tag beginnt am Freitag, 14. Februar, um 18 Uhr und endet am Samstag, 15. Februar, um 17 Uhr. Der Stille Tag widmet sich dem Leben des Wiener Arztes und Begründers der Logotherapie, Viktor Frankl (1905-1997). Neben Zeiten der persönlichen Einkehr und Stille wird es spirituelle Impulse geben. Begleiten wird den Tag Daniela Kaschke. Anmeldung und nähere Informationen auf www.exerzitienhaus.org, per E-Mail an info@exerzitienhaus.org oder telefonisch unter 0821/907540. (AZ)

