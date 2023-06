Übernachtungen im Haus Tirol der DJK wieder auf Vor-Corona-Niveau

Corona hat bei der DJK Leitershofen "keine Dellen" hinterlassen. Bei der Jahreshauptversammlung gibt es sogar einen Rekord zu vermelden.

Dass ein Verein mit organisierten Veranstaltungen und Trainingseinheiten in der Halle, auf dem Platz oder der Skipiste sowie bei der Betreuung im Waldkindergarten und den Waldspielgruppen nur den Rahmen bieten könne, betonte der Vorsitzende der DJK Leitershofen, Sebastian Kaderk, bei seiner Begrüßung zur Jahreshauptversammlung. "Das gemeinsame Erleben machen jedoch die Menschen und die Begegnungen aus." Kaderk und sein Team stellten sich nach einem Rückblick auf die vergangene vierjährige Amtszeit erneut zur Wahl. Und die Bilanz des Vereins kann sich sehen lassen.

Nach wie vor zeichnet die DJK Leitershofen mit derzeit 1155 Mitgliedern durch einen hohen Jugendanteil von 50 Prozent bei den unter 17-Jährigen aus. Corona hat laut Vorstand keine „Delle“ hinterlassen. Auch seien die Übernachtungen im vereinseigenen Haus Tirol in Berwang wieder auf dem Niveau, wie vor den Lockdowns. Bei den Skikursen war zu Beginn des Winters sogar ein Teilnehmerrekord zu verzeichnen. Demzufolge spiegelte auch der Bericht der Kassenwartin Michaela Bernhart eine solide Haushaltssituation wider.

Skiteam der DJK fährt zahlreiche Podestplätze ein

Auch die Skirennmannschaft konnte erneut auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Es wurden zahlreiche individuelle Podestplätze eingefahren. Bei der Mannschaftswertung des Schöffel-Kids-Cups wurde ein zweiter Platz erreicht und in den weiteren Allgäuer Rennserien erzielte die DJK beachtliche Ergebnisse. In seinem Grußwort wies Bürgermeister Paul Metz auf den gestiegenen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Stadtbergen hin und lobte das Angebot der DJK.

Neben dem bestehenden Angebot mit dem Waldkindergarten in Leitershofen und den Waldspielgruppen werde mit einer neuen Waldkindergartengruppe in Deuringen, die im September starten soll, ein wichtiger Beitrag geleistet. Bei den Wahlen wurde der Vorstand um Sebastian Kaderk, Karl Kaiser und Sebastian Bernhart bestätigt. Neu im Team sind Moritz Stahl als Jugendleiter sowie Lea Kaiser und Nancy Hauber als Vertretung der Waldspielgruppen. (AZ)

