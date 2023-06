Vereinsvorsitzende rücken im Rollermuseum enger zusammen

Die Arbeitsgemeinschaft der Vereine in Stadtbergen und Leitershofen will eine engere Vernetzung. Dazu treffen sich nun die Vorsitzenden im Museum Blechroller.

Eine engere Vernetzung und Zusammenarbeit ist das Ziel der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge) in Stadtbergen. Um diese Ziele zu erreichen, werden unter der Leitung des Vorsitzenden Roland Mair regelmäßig gemeinsame Treffen an unterschiedlichen Orten in der Kommune veranstaltet. In diesem Jahr war das Ziel das Rollermuseum in Leitershofen, das vor einem Jahr eröffnet wurde und kultige Blechroller aus fünf Jahrzehnten, zwölf Nationen und 25 Herstellern zeigt.

Die beiden „Museumsdirektoren“ Klaus Lacher und Rudolf Nebelung führten die Vorsitzenden durch die modern umgebauten Räume der ehemaligen Kreissparkasse in Leitershofen. Dort sind auf zwei Ebenen und sogar im ehemaligen Tresorraum die zahlreichen Sammlungsstücke sowie Literatur, Zeitzeugnisse, Dokumente und Sammlerstücke von Rollerclubs rund um den Globus ausgestellt. Lacher hatte zu jedem Zweirad interessante Details und Anekdoten zu berichten. Zu finden sind neben den bekannteren Marken wie Zündapp, DKW oder Puch auch unbekannte Fabrikate, unter anderem aus Russland oder Japan. So steht nun zwischen den in pastellig lackierten Oldtimern auch eine rostfarbene Vjatka aus Russland.

Vereine profitieren von den Synergieeffekten

„Die Vorsitzenden der Vereine aus den Stadtteilen Stadtbergen und Leitershofen sind wieder ein Stück näher zusammengerückt“, freute sich Mair über die gelungene Veranstaltung. Bei einem gemeinsamen Essen tauschten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über die verschiedenen gemeinsamen Aktionen und über die Entwicklungen in ihren Vereinen aus. So würden sich in der Zusammenarbeit verschiedene Synergieeffekte ergeben, von denen die Vereine profitieren.

Der Vorsitzende der Arge Leitershofen, Gerhard Heisele und Roland Mair waren sich einig, auch im nächsten Jahr wieder einen attraktiven Veranstaltungsort zu finden. Das Rollermuseum jedoch sei eine tolle Alternative als Veranstaltungsort für Feste, waren sich die Vereinschefs einig. Schließlich erleben die Besucher eine spannende Zeitreise, die zeigt, wie die Mobilität auf zwei Rädern vor mehr als 60, 70 Jahren ausgesehen hat. (AZ)