34 Jahre jung und bald in Jordanien: Der Vorsitzende der Veteranen im Interview

Plus Mit 34 Jahren ist Berufssoldat Benjamin Dempfle einer der jüngsten Vorsitzenden eines Veteranenvereins. Im August wird er für vier Monate nach Jordanien abkommandiert.

Mit 34 Jahren sind Sie einer der jüngsten Vorsitzenden einer Veteranen- und Soldatenkameradschaft im Augsburger Land. Wie kam es dazu?



Benjamin Dempfle: Das kam auch für mich völlig überraschend. Da jedoch der ursprünglich vorgesehene Kandidat für die Nachfolge von Joachim Seebacher, der das Amt 30 Jahre lang innehatte, abgesagt hatte, wurde ich gefragt. Ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich als Dritter Vorsitzender vorgesehen. Das ging alles ziemlich hopplahopp (lacht).

Der Verein trägt ja das Wort "Veteranen" im Namen. Sie aber sind noch lange kein Reservist, sondern aktiver Berufsoffizier. Wo sind Sie stationiert, was sind Ihre Aufgaben?



Dempfle: Ich bin seit August 2014 in Kaufbeuren stationiert und dort als Presseoffizier verantwortlich für die regionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe, Abteilung Süd.