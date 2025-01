Wieder Einbrüche in Leitershofen

Bereits an Weihnachten meldete die Polizei mehrere Einbrüche in Leitershofen. Nun werden ähnliche Fälle gemeldet. Demnach verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an Silvester gegen 20.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Höhenweg. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände, heißt es im Bericht der Polizei. Der Sachschaden wird in diesem auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Noch höher ist der Sachschaden nach einem weiteren Einbruchsdiebstahl in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in der Hilda-Sandtner-Straße. Die Polizei berichtet von mindestens 5000 Euro Schaden.

Zuletzt wurden weitere Einbrüche im Panoramaweg und an Heiligabend in der Straße im Haldenwang gemeldet. Insgesamt sind es fünf Fälle von Einbrüchen in Leitershofen in weniger als zwei Wochen. Von einem versuchten Einbruch berichtet die Polizei außerdem in Westheim. Dort versuchten Unbekannte offenbar am Dienstag gegen 21 Uhr in ein Haus in der Franz-Liszt-Straße zu gelangen. Gestohlen wurde dort nichts.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Taten geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)