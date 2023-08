Leitershofen

Wohnungseinbruch mitten am Tag in Leitershofen

Am helllichten Tag ist am Montag in einer Wohnung in Leitershofen eingebrochen worden. Zuvor hatte ein unbekannter Mann an der Haustüre geklingelt.

Laut Polizei verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gegen 12 Uhr mittags gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Alemannenweg im Stadtberger Stadtteil Leiterhofen. Der Unbekannte entwendete Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich. Kurz vorher hatte ein Mann in dunkler Kleidung und Baseball-Cap an der Haustüre geklingelt. Außerdem fiel in der gehobenen Wohngegend ein silberner Golf Format mit Wiesbadener Kennzeichen in der Nähe gesehen werden. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-3810 zu melden. (AZ)

Bobingen Einbruch in Bobinger Waschanlage: Geht er auf das Konto einer Bande?

