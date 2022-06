Zustellerin entdeckt in Leitershofen brennende Zeitungsstapel

Zwei noch glimmende Zeitungsstapel entdeckt eine Zustellerin am Samstag gegen 4 Uhr in Leitershofen. Die Polizei hat eine Vermutung zu den mutmaßlichen Tätern.

Gerade noch glimpflich ist ein Feuer in Leitershofen in der Nacht auf Samstag ausgegangen. Eine Zeitungsausträgerin bemerkte um kurz vor 4 Uhr an der Haltestelle „Brunnenplatz“ zwei noch glimmende Zeitungsstapel.

Glücklicherweise hatte das Feuer laut Polizei nicht auf die angrenzenden Objekte übergegriffen, sodass die Feuerwehr Leitershofen nur die beiden Stapel löschen musste. Es blieb somit bei einem Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Zeitungsstapel von Jugendlichen angezündet wurden. Hinweise nimmt die Inspektion in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegen. (thia)