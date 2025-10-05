Icon Menü
Leonhardiritte in Stadel und Gabelbachergreuth fallen aus – Droht das Brauchtum zu sterben?

Landkreis Augsburg

Drei Leonhardiritte in der Region fallen heuer aus - vielleicht für immer?

In Stadel ist der Hauptorganisator krank geworden, in Gabelbachergreut kamen zuletzt zu wenig Reiter und Zuschauer. Stirbt der beliebte Brauch bald aus?
Von Angela David
    Der traditionelle Leonhardiritt in Gabelbachergreut ist abgesagt. Zuletzt nahmen zu wenige teil und auch die Zuschauerzahl ging stetig zurück.
    Der traditionelle Leonhardiritt in Gabelbachergreut ist abgesagt. Zuletzt nahmen zu wenige teil und auch die Zuschauerzahl ging stetig zurück. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    In früheren Jahren zogen die Leonhardiritte zum Patronatsfest des Heiligen Leonhard mit den aufwendig geschmückten Kutschen und Pferden über Tausend Schaulustige an. Hochburgen waren in der Region nicht nur Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg), auch in Stadel-Oberschöneberg und Gabelbachergreuth säumten bis vor wenigen Jahren noch Hunderte die Straßen, wenn der festliche Zug mit musikalischer Begleitung meist Ende Oktober vorbeizog. Doch in diesen beiden Orten wird der Leonhardiritt heuer ausfallen.

