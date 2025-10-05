Drei Leonhardiritte in der Region fallen heuer aus - vielleicht für immer?

In früheren Jahren zogen die Leonhardiritte zum Patronatsfest des Heiligen Leonhard mit den aufwendig geschmückten Kutschen und Pferden über Tausend Schaulustige an. Hochburgen waren in der Region nicht nur Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg), auch in Stadel-Oberschöneberg und Gabelbachergreuth säumten bis vor wenigen Jahren noch Hunderte die Straßen, wenn der festliche Zug mit musikalischer Begleitung meist Ende Oktober vorbeizog. Doch in diesen beiden Orten wird der Leonhardiritt heuer ausfallen.
