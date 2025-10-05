Liebesschlösser im Luitpoldpark

Zwischen dem Biergarten im Schwabmünchner Luitpoldpark und dem Vereinsheim des Verschönerungsvereins steht seit Kurzem ein besonders Objekt aus Metall: Eine Stahlkonstruktion aus einem Metallgitter, mittendrin eine Platte mit zwei ausgefrästen Herzen. „Forever love“ steht darauf. Geschaffen hat dies Georg Stahl vom Verschönerungsverein. „Die Idee hatte ich aufgrund der Schlösser an vielen Brücken“, so Stahl. Er dachte sich: „Das fehlt noch im Park.“ Denn im Biergarten und auch im Luitpoldpark werden immer mehr Hochzeiten gefeiert. Daher machte er sich ans Werk und schuf mangels nutzbarer Brücken im Park eine „Wand für Verliebte“. Dort können nun Paare ihre Liebe mit einem Schloss festigen. „Egal ob frisch verliebt oder zur Goldenen Hochzeit, jeder darf da sein Schloss festmachen“, so Stahl. „Wichtig ist nur, dass der Schlüssel dann weit weg geworfen wird, damit niemand mehr die Verbindung lösen kann“, ergänzt er.

Redaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verschönerungsverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis