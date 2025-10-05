Icon Menü
Liebesschlösser im Luitpoldpark: Ein neuer Ort für Verliebte in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Liebesschlösser im Luitpoldpark

Verliebte können nun in Schwabmünchen ihre Liebe bekräftigen. Dazu gibt es im Park einen eigenen Platz.
Von Redaktion
    Ein Platz für den Liebesbeweis: Georg Stahl vom Verschönerungsverein hat im Schwabmünchner Luitpoldpark ein Gitter für „Liebesschlösser“ geschaffen.
    Ein Platz für den Liebesbeweis: Georg Stahl vom Verschönerungsverein hat im Schwabmünchner Luitpoldpark ein Gitter für „Liebesschlösser“ geschaffen. Foto: Maximilian Czysz

    Zwischen dem Biergarten im Schwabmünchner Luitpoldpark und dem Vereinsheim des Verschönerungsvereins steht seit Kurzem ein besonders Objekt aus Metall: Eine Stahlkonstruktion aus einem Metallgitter, mittendrin eine Platte mit zwei ausgefrästen Herzen. „Forever love“ steht darauf. Geschaffen hat dies Georg Stahl vom Verschönerungsverein. „Die Idee hatte ich aufgrund der Schlösser an vielen Brücken“, so Stahl. Er dachte sich: „Das fehlt noch im Park.“ Denn im Biergarten und auch im Luitpoldpark werden immer mehr Hochzeiten gefeiert. Daher machte er sich ans Werk und schuf mangels nutzbarer Brücken im Park eine „Wand für Verliebte“. Dort können nun Paare ihre Liebe mit einem Schloss festigen. „Egal ob frisch verliebt oder zur Goldenen Hochzeit, jeder darf da sein Schloss festmachen“, so Stahl. „Wichtig ist nur, dass der Schlüssel dann weit weg geworfen wird, damit niemand mehr die Verbindung lösen kann“, ergänzt er.

