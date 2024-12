Liedermacher Roland Hefter sorgt für volles Ballonmuseum

„A Wahnsinn, wia die Zeit vergeht“ - so lautet der Untertitel des aktuellen Programms des Liedermachers Roland Hefter. Der steht mittlerweile nämlich schon seit 30 Jahren auf der Bühne. Zuletzt im Gersthofer Ballonmuseum - und das vor ausverkaufter Kulisse. 150 Songs hat er nach eigenen Angaben in den vergangenen 30 Jahren geschrieben. Eines hätten sie alle gemeinsam, meint der Künstler: Sie seien zeitlos. Schließlich ändern sich Humor, Wünsche und Sehnsüchte der Menschen auch im Wandel der Zeit - im Gegensatz zur Anzahl der Geburtstagskerzen nicht so schnell. Foto: Andreas Lode

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis