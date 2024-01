Wieder wird eine Katze mit einem Luftgewehr angeschossen

Ein Unbekannter schießt mit einem Luftgewehr auf eine Katze im Dinkelscherber Ortsteil Lindach. Der Fall weckt Erinnerungen an einen ähnlichen vor wenigen Wochen.

Eine Katze ist im Dinkelscherber Ortsteil Lindach angeschossen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall am Mittwoch in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr im Bereich der Kreuzteilstraße. Der Angriff weckt Erinnerungen an einen ganz ähnlichen Fall vor wenigen Wochen. Damals wurde eine Katze aus Steppach angeschossen am Waldrand bei Welden gefunden.

Beide Katzen überlebten den Angriff

In beiden Fällen überlebten die Katzen den Angriff. Diesmal konnten bei der Behandlung der angeschossenen Katze in der Tierklinik ein Geschoss eines Luftgewehres oder einer Luftpistole gesichert werden. Die Polizei aus Zusmarshausen ermittelt nun einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist unklar.

Auch bei Katze Milly aus Steppach deutete alles auf einen Angriff mit einem Luftgewehr hin. Passanten fanden Milly zu Beginn des Jahres schwer verletzt am Waldrand bei Welden. Die Katze war sehr sehr schwach, aber hat noch gelebt", erinnert sich der Kommandant der Feuerwehr aus Welden. Er brachte Milly ins Tierheim nach Gessertshausen. Die Katze überlebte den Angriff und konnte nach einigen Tagen zurück zu ihrer Familie nach Steppach.

