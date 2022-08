Lust zu lesen? Buchhändler aus der Region geben Tipps

Welche Bücher mit regionalem Bezug gibt es? Was lohnt sich? Sechs Expertinnen und Experten geben ihre Empfehlungen ab.

Bücher aus der Region, das klingt zunächst einfach. Doch dahinter versteckt sich mehr als nur Augsburger Lokalkolorit. Denn die Werke spielen nicht nur in Augsburg und Umgebung. Längst haben einheimische Autoren und Autorinnen den Weg in die Welt gefunden.

Sechs Buchhändlerinnen und Buchhändler geben hier ihre Empfehlungen ab, darunter der Inhaber der „Buchhandlung am Obstmarkt“, Kurt Idrizovic. Augsburgern ist Idrizovic als Brechtkenner vertraut. Aber auch Brigitte Meyr von der Buchhandlung „Rieger + Kranzfelder“, Claudia Wagner vom Buchladen „lesenswert!“ in Friedberg, Maximilian Fischer vom „Bücher-Max“ aus Neusäß, Regina Boltner-Glaß von der „Buchecke Diedorf“, sowie Anne Bertuleit von der „Buchhandlung Schmid“ aus Schwabmünchen haben ihre persönlichen Buchtipps herausgesucht.

Das so zustande gekommene Lektüreangebot reicht vom Krimi bis zum Kinderbuch, vom Fantasyband bis zum Sachbuch und vom historischen bis zum brandaktuellen Roman. Für alle, die lieber Kürzeres lesen, ist auch etwas Lyrik mit dabei.

Buchhandlung am Obstmarkt: Ein bisschen Lyrik schadet nie

Denn Idrizovic sagt, dass „jeden Tag ein Gedicht zu lesen noch keinem geschadet hat“. Knut Schaflingers Lyrikband „Das Unvorhersehbare hinter Paravents“ hat weit mehr zu bieten. Sowohl die Intensität der Gedichte als auch die „innere und äußere Ordnung“ sind etwas Besonderes, so Idrizovic. Denn bei aller Alltäglichkeit im Kaffeehaus oder in der Natur gelinge es dem Augsburger Schaflinger einen „Blick in unsere Seele zu werfen, so dass die Vergänglichkeit immer wieder durchschimmert“.

Zu poetisch? Kein Problem. Wer lieber „ein bisschen Historisches und ein bisschen Aktuelles“ lesen möchte, dem sei Georg Braceschi-Mayers Buch „Schön & Schaurig - Dunkle Geschichten aus Augsburg“ ans Herz gelegt. In kurzen Episoden ist vom Dreißigjährigen Krieg und der Rolle des Steinernen Mannes die Rede, aber auch vom „Kältebus“. Dieser tourt im Winter durch Augsburg und versorgt „die Ärmsten der Armen“, so Idrizovic.

Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen: Eine Neuinterpretation von Dornröschen

Alles zu real? Kein Gedanke bei einer solchen Lektüre mal abschalten zu können? Da kann Anne Bertuleit helfen. Sie rät zu einer Neuinterpretation von Dornröschen. Der Autor der beiden Fantasybände „Dornenthron“ und „Narrenkrone“ ist Boris Koch aus Langerringen. Koch gelingt es auf jeweils knapp 400 Seiten „eine eigene Welt mit echten Charakteren zu erschaffen, die nicht nur schwarz-weiß sind“, sagt Bertuleit. Tolkien hat dafür etwas mehr Platz gebraucht. Während der fast 100 Jahre von Dornröschens Schlaf ist das Königreich in viele Teile zerfallen. Obendrein ist es schlecht regiert und eine Dürre droht. Jetzt kann nur die Liebe helfen? Weit gefehlt. In verschiedenen Erzählsträngen begleitet der Leser die teils unlauteren Bewerber um Dornröschens Gunst auf ihrem Weg durch die Dornenhecke. Manche der Akteure wollen sogar, dass Dornröschen verschwunden bleibt.

Buchecke Diedorf: Privatermittler Schüssler folgt Spuren im Augsburg des 19. Jahrhunderts

Ums Verschwinden geht es auch beim Buchtipp von Regina Boltner-Glaß. Sie schlägt „Schüssler und die verschwundenen Mädchen“ von Viktor Glass vor. Das Buch spielt Ende des 19. Jahrhunderts in Augsburg. Reihenweise kommen Dienstmädchen abhanden. Nur Privatermittler Schüssler interessiert sich für den Verbleib der Mädchen. Unterstützung findet er bei einer gut situierten Dame, während die Polizei die Fälle zu den Akten legt. Boltner-Glaß hat gefallen, dass „man ein bisschen miträtseln kann und das Gefühl bekommt, wirklich in Augsburg zu sein“. Sie findet das Buch gerade wegen dieser lokalen Ortskenntnisse etwas besser als die Tuchvilla-Saga von Anne Jacobs.

Rieger + Kranzfelder: "Die Tuchvilla" spielt zur Zeit der Industrialisierung

Genau diese Tuchvilla-Bände gefallen Brigitte Meyr von „Rieger + Kranzfelder“. Der erste Band, „Die Tuchvilla“, spielt zur Zeit der Industrialisierung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Folgebände schildern das Leben der Textilindustrie-Dynastie Melzer bis in die 1940er/50er Jahre hinein. Meyr sagt, dass die Bücher „viel Augsburg enthalten und Lust zum Weiterlesen machen“. Im November erscheint der 6. Band „Wiedersehen in der Tuchvilla“.

Buchladen "lesenswert! :Ein Waldbrand bedroht die Existenz einer Hotel-Betreiberin

Zu viel Geschichte? Das Leben spielt in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Wessen Devise so oder so ähnlich lautet, dem schlägt Claudia Wagner den Roman „Ewig Sommer“ von der Augsburger Autorin Franziska Gänsler vor. Auch wenn der Titel ganz nach Sommer, Sonne, Sonnenschein klingt, entpuppt sich der Roman schnell als „sehr heiß und dramatisch dicht geschrieben“, so Wagner. Im Zentrum steht eine Mitdreißigerin, die ein Hotel betreibt. Ein Waldbrand bedroht ihre Existenz. Klimaaktivisten und eine junge Frau mit Kind suchen Obdach bei der Hotelierin. Wagner hat gefallen, dass „der Ort des Geschehens der Fantasie überlassen bleibt, was das Geschehen umso aktueller macht“.

Bücher-Max in Neusäß: Schimpfwörter sind auch keine Lösung

Eine Situation, die ganz schön Sch… ist, oder? Dass Schimpfwörter vielleicht keine Lösung sind, aber jedem mal herausrutschen, das beschreibt Daniela Kulot in ihrem neuen Kinderbuch „Scheiße sagt man nicht“. Selbst die Besserwisser-Maus, die alle Protagonisten belehrt, ist davor nicht gefeit. Der spielerische Umgang mit Schimpfwörtern im „Anti-Schimpfwörterbuch“ hat Maximilian Fischer vom „Bücher-Max“ überzeugt.

Diese kleine, feine Lese-Auswahl aus der Region eröffnet neue Perspektiven auf die Heimat, unsere Natur und das Klima. Sie bietet aber auch die Möglichkeit, Autorinnen und Autoren von hier in die Welt der Vergangenheit, der Kindheit und der Märchen zu begleiten. Noch immer nicht genug? Noch mehr Buchtipps gibt es im Anschluss.

