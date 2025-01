Ein 63-jähriger Lastwagenfahrer wollte am Mittwochnachmittag mit einer Leiter auf die Ladefläche seines Lkws steigen, heißt es in der Polizeimeldung. Dabei rutschte der Mann ab und stürzte mit dem Rücken auf eine, auf dem Boden liegende Palette. Er habe im Anschluss über Rückenschmerzen geklagt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

