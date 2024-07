Lkw-Fahrer mit mehreren Verstößen von Polizei erwischt

Ein Sattelzug durfte nach einer Polizeikontrolle am Dienstag nicht mehr weiterfahren. Die Beamten kontrollierten gegen 12 Uhr einen Lkw-Fahrer und seinen Sattelzug auf der Rastanlage Edenbergen. Sie stellten sofort Mängel an den Reifen fest. Außerdem hatte der Fahrer eine Sattelzugmaschine und mehrere Fahrzeugteile geladen, die laut Polizei nicht gesichert waren. Bei der anschließenden Auslesung der Fahrer- und Fahrzeugdaten stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer seine Ruhezeiten nicht eingehalten hatte. Er war 22 Stunden ohne Ruhezeit unterwegs und hatte mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 117 Kilometer pro Stunde begangen. Zudem lag ihm keine Genehmigung für seinen gewerblichen Gütertransport vor. Wegen der zahlreichen Verstöße musste der Fahrer laut Polizei eine Sicherheitsleistung in Höhe von 6000 Euro hinterlegen. (diba)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Edenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rastanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis