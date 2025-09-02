Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Lottogewinner aus dem Landkreis Augsburg gesucht: 100.000 Euro wurden bislang nicht abgeholt

Landkreis Augsburg

Lottogewinner gesucht: 100.000 Euro wurden bislang nicht abgeholt

Bei einer Lottoziehung am Samstag erzielte ein Teilnehmer aus dem Landkreis Augsburg den Hauptgewinn. Noch ist der Gewinn nicht eingelöst.
    • |
    • |
    • |
    Bei der Super-6-Ziehung vom Samstag erzielte ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Augsburg den Hauptgewinn.
    Bei der Super-6-Ziehung vom Samstag erzielte ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Augsburg den Hauptgewinn. Foto: Tom Weller, dpa (Symbolbild)

    Ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Augsburg knackte bei der Super-6-Ziehung am Samtstag den Hauptgewinn. Das teilt ein Sprecher von Lotto Bayern mit. Durch die richtige Vorhersage aller sechs gezogener Zahlen, darf sich der noch unbekannte Gewinner über den stolzen Betrag von 100.000 Euro freuen. Bundesweit gelang das noch vier weiteren Spielteilnehmern.

    Der Gewinner kann seinen Gewinn ab sofort in jeder bayerischen Lotto-Annahmestelle geltend machen. Der Jackpot beim Eurojackpot wurde vergangene Woche übrigens nicht geknackt und steht am Dienstag bei rund 61 Millionen Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden