Lottogewinner gesucht: 100.000 Euro wurden bislang nicht abgeholt

Ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Augsburg knackte bei der Super-6-Ziehung am Samtstag den Hauptgewinn. Das teilt ein Sprecher von Lotto Bayern mit. Durch die richtige Vorhersage aller sechs gezogener Zahlen, darf sich der noch unbekannte Gewinner über den stolzen Betrag von 100.000 Euro freuen. Bundesweit gelang das noch vier weiteren Spielteilnehmern.

Der Gewinner kann seinen Gewinn ab sofort in jeder bayerischen Lotto-Annahmestelle geltend machen. Der Jackpot beim Eurojackpot wurde vergangene Woche übrigens nicht geknackt und steht am Dienstag bei rund 61 Millionen Euro. (AZ)