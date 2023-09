Autofahrer bringt Radler in Lützelburg zu Fall und flüchtet

In Lützelburg bringt ein Autofahrer einen Radler zu Fall und begeht danach Unfallflucht. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Ein Autofahrer hat am Montag in Lützelburg einen 16-jährigen Radler zu Fall gebracht. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Jugendliche gegen 16.35 Uhr aus der Ziegeleistraße kommend die Georgenstraße. Dabei touchierte ihn am Hinterrad ein Auto, der Fahrradfahrer stürzte und prellte sich das Knie. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Autofahrer.

Die Polizei sucht nun nach einem schwarzen BMW, den der Unfallverursacher gefahren hat. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1810 zu melden. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden am Fahrrad des Jugendlichen im mittleren dreistelligen Bereich. (jly)

