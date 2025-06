Fotostammtisch Lützelburg hilft Erdbebenopfern in Myanmar

Vor einem traurigen Hintergrund hat Peter Pröll vom Lützelburger Fotostammtisch seinen Vortrag „Myanmar – das Land der liebenswerten Menschen und 1000 Pagoden“ gehalten. Einige der von ihm gezeigten Kostbarkeiten wurden beim verheerenden Erdbeben Ende März 2025 schwer beschädigt, teilweise wohl unwiederbringlich zerstört. Die Veranstaltung im brechend vollen GeNuss Cafe im Gablinger Ortsteil Lützelburg erzeugte eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Erinnerungen an die Zeit vor Corona, Militärputsch und Erdbeben

Pröll, der seine Schätze im traditionellen Wickelrock präsentierte, hatte Myanmar 2020 besucht - unmittelbar vor der Corona-Pandemie und auch vor dem Militärputsch 2021 sowie der aktuellen Naturkatastrophe. Mit vielen Bildern, passender Musik und Erzählungen gab er Einblicke in Vergangenheit und Gegenwart, Kultur und tägliches Leben. Vor allem das Erdbeben hat dem Land nach seiner Darstellung viel Leid gebracht.

Icon Vergrößern Die „Hauptstraße“ auf dem Inle-See vor dem Erdbeben. Foto: Peter Pröll Icon Schließen Schließen Die „Hauptstraße“ auf dem Inle-See vor dem Erdbeben. Foto: Peter Pröll

Die Hilfsorganisation Humedica in Kaufbeuren hilft mit Einsätzen vor Ort den betroffenen Menschen in Myanmar. Aus diesem Anlass bat Pröll die Besucher seines Vortrags um Zuwendungen für die Hilfseinsätze von Humedica. Er bedankte sich für mehrere hundert Euro, die gespendet und direkt an die Hilfsorganisation überwiesen wurden. (Walter Trettwer)

