Lkw-Fahrer verprügelt in Lützelburg seinen Kollegen

Ein 42-Jähriger muss mit dem Kran seines Lastwagens in Lützelburg Ware abladen. Dies dauert einem anderen Lkw-Fahrer zu lange und er wird handgreiflich.

Einen Kollegen hat ein Lkw-Fahrer am Dienstag in Lützelburg verprügelt. Der Mann wollte gegen 13.35 Uhr durch die Muttershofer Straße fahren, dabei stand ihm allerdings der andere Lastwagen im Weg.

Blockiert hatte die Straße ein 42-Jähriger, der mit seinem Kran Ware abladen wollte. Aufgrund der engen Fahrbahn kam ein weiterer Lkw-Fahrer nicht an ihm vorbei. Weil dem unbekannten Fahrer der Abladevorgang zu lange dauerte, stieg er aus und lief laut Polizei laut schimpfend auf den 42-Jährigen zu. Anschließend zog er den Kollegen hinter dessen Lkw und verprügelte ihn. Nach der Attacke stieg er wieder in seinen eigenen Lastwagen ein und konnte sich auf einmal doch an dem Kranwagen des 42-Jährigen vorbeischlängeln. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. (thia)