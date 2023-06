Theaterabteilung des TSV Lützelburg spielt die "Gleisgeisterei"

Mit einem tollen Bühnenbild bietet die Theaterabteilung des TSV Lützelburg bei acht Vorstellungen wieder einmal beste Unterhaltung.

Nach drei Jahren Pause ist es wieder so weit. Die Theaterabteilung des TSV Lützelburg betritt ihre Freilichtbühne und bietet erneut mit einem tollen Bühnenbild bei acht Vorstellungen beste Unterhaltung. Gespielt wird heuer das Stück "Gleisgeisterei" von Ralph Wallner. Von ihm wurde bereits 2011 die Verhexte Hex gespielt. Los geht es mit den Vorführungen am Freitag, 23. Juni. Den letzten Auftritt haben die Darsteller am Sonntag, 9. Juli.

Bei der aktuellen Vorstellung haben die Frauen die Oberhand. Fünf Laiendarstellerinnen sind es in diesem Jahr, die mit ihren vier Kollegen die "Gleisgeisterei" auf die Bretter bringen. Der geheimnisvolle Fremde Giacomo taucht eines Nachts im Ort auf. Er ist nicht nur ein sogenannter Gleisgeist, der die Fähigkeit besitzt, in der Zeit zurückzuspringen. Er ist auch tief menschlich, charmant, etwas schräg und hat ein Faible für schöne Frauen und „Amore“ im Allgemeinen. Deswegen will er Hans, dem vom Leben enttäuschten Kioskbesitzer an einem stillgelegten Bahnhof, helfen, sein Liebesglück zu finden.

Am verwaisten Bahnsteig geht es turbulent zu

Durch Zufall erkennt jedoch Hans, welch übersinnliche Fähigkeiten der Fremde mit italienischen Wurzeln besitzt. Und er zwingt ihn, ihm zu helfen. Denn Hans hat vor drei Jahren verpasst, seiner großen Liebe Mona seine wahren Gefühle einzugestehen. Aber würde Hans nur eine zweite Chance bekommen, dann würde alles anders werden. Und daher geht es am verwaisten Bahnsteig von Niederhinterbergkirchentalhausen, der in Lützelburg zu Achsweidgablburgmuttershausen wird, trotz totem Gleis turbulent zu. Schräge Ortsbewohner, einsame Herzen und Landstreicher lassen Hans keine Ruhe.

Die Spieltermine beim TSV Lützelburg, Am Sportpark 15, sind Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni sowie am Mittwoch und Freitag, 28. und 30. Juni. Im Juli wird am Samstag, Mittwoch und Freitag, 1., 5. und 7. Juli, gespielt. Alle Aufführungen beginnen um 20.30 Uhr. Die letzte Aufführung ist dann am Sonntag, 9. Juli, und beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Karten mit freier Platzwahl gibt es im Internet unter www.tsvluetzelburg.de. Einlass ist 90 Minuten vor Spielbeginn. (AZ)

