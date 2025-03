Lyrische Lesung mit Veronika Raila

In Meitingen gastieren am Samstag, 29. März, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr Veronika Raila (Lyrik), Gaby Welker (Sprecherin) und Tobias Krüger (Musik). Das Trio gestaltet eine lyrische Lesung mit musikalischer Begleitung im Mehrzweckraum im Haus der Musik und Kultur (neben dem Freibad SunSplah). Das Thema lautet „Ich liebe mein Leben“.

Veronika Raila ist eine nicht sprechende Autistin mit schwerer Körperbehinderung. Ausschließlich mithilfe von Handstützung kann sie Computertastaturen bedienen. An diesem Abend stellt die Schauspielerin und Sprecherin Gaby Welker in Kurzlesungen Gedichte und Prosatexte aus der Sammlung der Königsbrunner Verseschmiedin vor und gibt eingehende Einblicke in ihre Gefühlswelten. Umrahmt werden die lyrischen Sequenzen durch die musikalischen Einlagen von Tobias Krüger.

Die junge Frau hat in Augsburg studiert

Veronika Raila, 1992 in Augsburg geboren, musste schon immer alles aufschreiben, was sie zu sagen hatte. Nach einer verkürzten Gymnasialzeit studierte sie in Augsburg. Nach der Bachelorarbeit widmete sie sich ihrem autobiographischem Film „Sandmädchen“, der Preise in der Kurzversion und einige in der Langversion (Sandmädchen – Ein Dokumentarfilm von Mark Michel und Veronika Raila) erhielt. Der Eintritt bei der Veranstaltung in Meitingen ist frei, es wird gesammelt.