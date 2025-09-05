Männerchor Stadtbergen sucht mit Plakaten und Flyern nach Sängern

Es ist noch nicht das Ende vom Lied. Doch wenn der Männerchor in Stadtbergen nicht bald neue Sänger findet, könnte er vor dem Aus stehen. Die Mitglieder werden immer älter und allmählich lichten sich die Reihen bei den Proben. Die männliche Stimmgewalt schrumpft. Ein weit verbreitetes Phänomen unter Männerchören. Doch so leicht geben die Stadtberger nicht auf. Immerhin treffen sich die Sänger seit 1902 jeden Freitagabend zum Singen. Um jüngere Männer von ihrem Hobby zu überzeugen, gehen die Sänger jetzt in die Offensive.

