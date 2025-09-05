Icon Menü
Männerchor Stadtbergen sucht dringend neue Sänger

Stadtbergen

Männerchor Stadtbergen sucht mit Plakaten und Flyern nach Sängern

Warum diese Männer in Stadtbergen sich gerne von einer Frau dirigieren lassen und wen sie jetzt noch dringend brauchen.
Von Katja Röderer
    Der Männerchor Stadtbergen ist auf der Suche nach Verstärkung. Foto: Männerchor Stadtbergen (Archiv)

    Es ist noch nicht das Ende vom Lied. Doch wenn der Männerchor in Stadtbergen nicht bald neue Sänger findet, könnte er vor dem Aus stehen. Die Mitglieder werden immer älter und allmählich lichten sich die Reihen bei den Proben. Die männliche Stimmgewalt schrumpft. Ein weit verbreitetes Phänomen unter Männerchören. Doch so leicht geben die Stadtberger nicht auf. Immerhin treffen sich die Sänger seit 1902 jeden Freitagabend zum Singen. Um jüngere Männer von ihrem Hobby zu überzeugen, gehen die Sänger jetzt in die Offensive.

