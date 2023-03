Harmoniemusik Maingründel stellt sich neu auf und ehrt Mitglieder

Bei der Generalversammlung der Harmoniemusik Maingründel wird nicht nur ein neuer Vorstand gewählt. Auch das 75. Jubiläum ist bereits ein Thema.

Neuaufnahmen, Ehrungen und Neuwahlen standen unter anderem bei der Generalversammlung der Harmoniemusik Maingründel auf dem Programm. In diesem Jahr neu in den Verein aufgenommen wurde Maximilian Däubler. Für zehn Jahre Mitgliedschaft bekamen das silberne Vereinsabzeichen Anna Gaßner, Maximilian Gaßner, Anna Wiedemann und Anna-Lena Wolf ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft beim ASM wurden Martina Eser, Manuela Krettenauer und Sonja Seitz geehrt. Fünf Jahre aktiv im Jugendorchester sind Alina Mayr, JohannesKugelbrey, Sebastian Kugelbrey und Tobias Schedler und für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Katharina Schmid ausgezeichnet.

Für ihre erfolgreiche Teilnahme am Concertino Solo-/Duo-Wettbewerb wurden die Jungmusiker Theresia Merk und Johannes Kugelbrey geehrt. Theresia Merk erreichte beim Bezirksentscheid in Gersthofen mit 89 Punkten einen sehr guten Erfolg. Johannes Kugelbrey schaffte es sogar zum Verbandsentscheid und erreichte dort mit 83 Punkten ebenfalls ein tolles Ergebnis. Bei den Neuwahlen wurde Martin Kopp als Vorsitzender bestätigt. Neuer Stellvertreter ist Elias Mairhörmann. Lena Kerler verzichtete auf eine erneute Kandidatur und ist nun Beisitzerin. Des Weiteren wurde unter anderem das Albanusfest besprochen, das vom 16. bis 18. Juni stattfindet. Daneben beginnen die Planungen für die Feier des 75. Gründungsjubiläums in drei Jahren. Das Frühjahrskonzert findet am Samstag, 1. April, um 20 Uhr in der Gemeindehalle Kutzenhausen statt. Der Eintritt ist frei.