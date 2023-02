Maingründel

vor 47 Min.

Luana-Schule kommt gut an: Viele weitere Anmeldungen treffen ein

Plus Viel los war beim Infoabend der Luana-Schule in Maingründel. Nicht nur Eltern kamen. Doch es fehlt noch an Spenden für den Umbau und einer Sportstätte.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Nach der Genehmigung der Nutzungsänderung vor wenigen Wochen durch das Landratsamt konnten die Initiatoren der freien demokratischen und inklusiven Luana-Schule ihre zukünftigen Schüler und Schülerinnen mit ihren Eltern erstmals durch die Räume des früheren Hotels Balnoor, das inzwischen einen neuen Außenanstrich erhalten hat, führen. „Der alte Landgasthof im Ortsteil Maingründel stellt eine ideale Örtlichkeit für eine freie Schule dar“, waren sich die Initiatoren von Anfang an sicher und fanden dafür beim Rundgang Unterstützung: „Unter den Besuchern und Gründern herrschte gleichermaßen Einigkeit.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen