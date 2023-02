Markante Ape eines Schornsteinfegers wird gestohlen

Einem Schornsteinfeger wird in Maingründel die schwarze Ape vom Grundstück gestohlen. Das dreirädrige Fahrzeug hat eine auffällige Lackierung.

Schornsteinfeger bringen Glück. So soll etwas Ruß oder bereits eine Berührung der goldenen Knöpfe den Menschen Freunde bringen. Dass Schornsteinfeger aber höchstpersönlich nicht vor Pech gefeit sind, zeigt ein Fall aus Maingründel: Dem Kaminkehrer Daniel Heufelder wurde am Sonntag seine Ape gestohlen.

Eine Ape, was auf italienisch "Biene" bedeutet, ist ein dreirädriger Kleintransporter des italienischen Herstellers Piaggio.. Das Rollermobil stand in Maingründel auf einem Grundstück im Unteren Lohweg 4. Irgendwann im Zeitraum von 2 bis 12.30 Uhr haben laut Polizei unbekannte Täter die Ape gestohlen. Der Wert des Fahrzeuges beträgt rund 7500 Euro. Die Ape ist schwarz und mit dem Schriftzug „Kaminkehrer “ beschriftet. Der Schornsteinfegermeister hofft nun, dass auch ihm das Glück wieder hold ist und er bald seinen verschwundenen Dienstwagen zurückerhält. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)