Richtfest für neuen Supermarkt in Maingründel gefeiert

Ein wichtiger Schritt in Richtung bessere Nahversorgung für Kutzenhausen ist gemacht. Vor kurzem wurde das Richtfest für den neuen Rewe-Markt in Maingründel gefeiert. Mit dabei waren neben Bürgermeister Andreas Weißenbrunner und Mitgliedern des Gemeinderats auch der Landtagsabgeordnete Anton Rittel sowie Vertreter von Rewe und der beteiligten Handwerksfirmen. „Eine gute Nahversorgung ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität“, betonte Weißenbrunner. Mit dem neuen Markt werde nicht nur das Einkaufsangebot für die Ortsteile Kutzenhausens und darüber hinaus erheblich verbessert, sondern würden auch neue Arbeitsplätze vor Ort entstehen.

Isabel Chardon, Projektmanagerin Eigenobjekte bei Rewe, unterstrich die Bedeutung des Standorts und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den beteiligten Handwerksbetrieben. „Mein Dank geht auch an unseren Generalunternehmer, die Firma Riedel Bau, die unseren schönen und modernen Rewe-Markt hier entstehen lassen und die auch das Richtfest organisiert haben.“ Der Bau des neuen Supermarktes, der direkt an der B300 und der Ortseinfahrt nach Maingründel liegt, würde planmäßig voranschreiten, so die Verantwortlichen. Voraussichtlich nach den Sommerferien werde der Markt seine Türen öffnen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Bis dahin würden noch weitere wichtige Bauabschnitte anstehen, darunter der technische Innenausbau, das Gründach mit Photovoltaikflächen und die modernen Außenanlagen. (AZ)

