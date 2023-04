Wie geht es weiter mit der Luana-Schule in Maingründel?

Die Luana-Schule in Maingründel wartet noch auf zwei Genehmigungen. Dabei soll es im September losgehen. In einer Sache könnte es nun eine Entscheidung geben.

Ist das noch zu schaffen? Bis zum September soll aus dem ehemaligen Hotel Balnoor, davor als Landgasthof St. Leonhard bekannt, in Maingründel ein Schulgebäude werden. Noch vor wenigen Monaten waren die Initiatoren der freien und demokratischen Luana-Schule guter Dinge, dass der Unterricht dort im September 2023 starten könnte. Doch jetzt wird es knapp. Weder die Genehmigung der Regierung von Schwaben für das pädagogische Konzept noch die Baugenehmigung für den Umbau vom Landratsamt Augsburg liegen vor. Erste Familien hätten sich bereits nach einer Alternative umgesehen, berichtet Karl Geller aus dem Team der Schule.

Voller Elan hatten Schulgründer Michael Lippok und Mitinitiator Karl Geller im Februar noch Familien sowie mögliche Lehrkräfte durch die Räume in Maingründel geführt. 60 Voranmeldungen hatten der Schule damals schon vorgelegen, an dem Tag war laut Auskunft der Initiatoren ein gutes Dutzend hinzugekommen. Schon damals hatte das Team jeden Tag mit dem positiven Bescheid der Baugenehmigung gerechnet. Es geht unter anderem um den Austausch von Fenstern und weiteren Umbauten, die in dem ehemaligen Beherbergungsbetrieb einen Schulalltag möglich machen sollen. In dieser Wochen nun hat das Landratsamt "die zeitnahe Verbescheidung" angekündigt.

Nicht jedes Kind fühlt sich in einer staatlichen Schule wohl. Die Initiatoren der freien und demokratischen Luana-Schule wollen das Angebot ergänzen. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Doch das ist noch nicht alles. Als wichtigste Voraussetzung für den Start der Schule hatten die Organisatoren immer die Genehmigung der Regierung von Schwaben genannt. Grundvoraussetzungen für die Genehmigung einer privaten Grund- und Mittelschule sei dabei "der Nachweis geeigneter und ausreichender Räume, der Beschäftigung qualifizierter Lehrkräfte, für die Klassenbildung ausreichende Schüler(vor)anmeldungen sowie eines schlüssigen pädagogischen Konzepts", so der Sprecher der Regierung von Schwaben, Karl-Heinz Meyer. Außerdem müsse angenommen werden, dass die Kinder auf der geplanten Schule "ein mit entsprechenden öffentlichen Schulen gleichwertiges Leistungsniveau" erreichen können.

Pädagogische Zusage steht zudem noch aus

Gerade auf diesen Punkt achten die Genehmigungsbehörden freilich immer genau. Und bevor die Baugenehmigung nicht vorliegt, wird es auch keine pädagogische Zusage geben, so Meyer weiter. Karl Geller schätzt, dass etwa die Hälfte der Familien, die sich für die Luana-Schule interessieren, aus Überzeugung hinter dem pädagogischen Konzept stehen. Bei der anderen Hälfte gebe es Kinder, "die jeden Tag todunglücklich in die Schule gehen", weiß der Pädagoge, und deren Familien dringend auf eine Alternative im Schulsystem warten.

Petra Schmidt und ihre Familie gehören zu jenen, die hinter dem Konzept stehen. Die heutige Mutter war zum Studium nach Augsburg gekommen, ihr Mann stammt aus der Stadt. Doch beiden war klar: In der Schule, wie sie sie beide aus ihrer Erfahrung an bayerischen Gymnasien kannten, kann sehr viel Druck aufgebaut werden. Damit würden Interessen nicht immer gefördert, stattdessen könnte Unlust auf Schule steigen. "Uns war klar: Unsere Kinder sollten ohne Druck und Zwang aufwachsen." Kinder entscheiden zu lassen, wann sie welchen Stoff lernen wollen, das sei auch ein Weg in eine wirklich demokratische Gesellschaft.

Die Familie zog extra wegen der Schule nach Thüringen

Weil der Sohn der Familie bereits vor einem Jahr seine Schulzeit begann und die Luana-Schule damals noch nicht starten konnte, zog die Familie nach Thüringen und lebt seit einiger Zeit in einem kleinen Dorf zwischen Weimar und Erfurt. Petra Schmidts Sohn besucht dort die zweite, die Tochter die erste Klasse einer freien, demokratischen Schule. "Dass sie keine Lust auf Schule haben, das kennen wir überhaupt noch nicht", sagt Petra Schmidt. Die Schule würde zusätzlich mit einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft zusammenarbeiten und habe so einen Schwerpunkt auf dem Erleben vom Arbeiten in der Natur gesetzt.