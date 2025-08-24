Icon Menü
Mann aus dem Kreis Augsburg berichtet über seine Erfahrungen mit Cannabis

Landkreis Augsburg

Was sich durch die Cannabis-Legalisierung verändert hat

Seit eineinhalb Jahren ist Cannabis in Deutschland entkriminalisiert. Welche Auswirkungen hat das? Ein Konsument und die Drogenhilfe Schwaben berichten.
Von Fabian Strehle
    Seit knapp eineinhalb Jahren ist der Besitz und Konsum von Cannabis teillegalisiert. (Symbolbild)
    Seit knapp eineinhalb Jahren ist der Besitz und Konsum von Cannabis teillegalisiert. (Symbolbild) Foto: glomex

    Am 1. April 2024 trat das Konsumcannabisgesetz in Kraft. Seitdem dürfen Personen ab 18 Jahren bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen und Zuhause bis zu drei Cannabispflanzen gleichzeitig anbauen. Während Kritiker der Teillegalisierung befürchteten, dass bald in jedem Café der Geruch von Cannabis in der Luft liegen würde, erhofften sich Befürworter mehr Akzeptanz im Umgang mit Konsumenten. Wir haben mit einem gesprochen.

