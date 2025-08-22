Mann beobachtet Dieb auf Supermarkt-Parkplatz

In Stadtbergen hat am Donnerstag ein 27-jähriger Mann versucht, ein Handy aus einem Auto in der Benzstraße zu entwenden. Gegen 15 Uhr beobachtete ein Zeuge den 27-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Dieb griff in ein Auto, bei dem die Fensterscheibe einen Spalt geöffnet war. Der Mann nahm ein Handy aus dem Auto, legte es jedoch wieder zurück. Der Zeuge sprach den 27-Jährigen an und verständigte die Polizei. Um sich vor Diebstahl aus Autos zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile mit. Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer ihrer Geräte. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab. Schließen Sie alle Fenster und sperren Sie Ihr Auto ab. Informieren Sie die Polizei, wenn Personen Fahrzeuge begutachten. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei oder Wählen Sie den polizeilichen Notruf 110. (kar)

