Mann fährt ohne passenden Führerschein mit einem Fahrzeuggespann in Zusmarshausen

Zusmarshausen

Mann fährt mit Anhängergespann, obwohl er dafür keinen Führerschein hat

Die Polizei stoppt die Fahrt am Freitagabend in Zusmarshausen. Jetzt wird gegen den 42-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
Von Jana Tallevi
    Wer ein Auto mit Anhänger fährt, benötigt den passenden Führerschein. Den hatte ein Mann in Zusmarshausen nicht.
    Wer ein Auto mit Anhänger fährt, benötigt den passenden Führerschein. Den hatte ein Mann in Zusmarshausen nicht. Foto: imago images/Gottfried Czepluch

    Wie die Polizei berichtet, wurde am Freitagabend ein 42-jähriger Fahrer in Zusmarshausen mit seinem Fahrzeuggespann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Unterwegs war er mit einem Auto mit Anhänger. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE konnte er jedoch nicht vorweisen, weshalb ihn die Polizei nicht weiterfahren ließ. Das Gespann wurde schließlich von einem Bekannten des Mannes abgeholt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (jah)

