Mann fährt mit Anhängergespann, obwohl er dafür keinen Führerschein hat

Wie die Polizei berichtet, wurde am Freitagabend ein 42-jähriger Fahrer in Zusmarshausen mit seinem Fahrzeuggespann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Unterwegs war er mit einem Auto mit Anhänger. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE konnte er jedoch nicht vorweisen, weshalb ihn die Polizei nicht weiterfahren ließ. Das Gespann wurde schließlich von einem Bekannten des Mannes abgeholt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (jah)
Zusmarshausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden