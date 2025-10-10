Mann geht mit einer Flasche auf Personen los

In Hennhofen ist am Donnerstagabend ein Mann auf andere losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 44-Jährige andere um 18 Uhr mit einer Flasche bedroht.

Bis zum Eintreffen der Polizei in Hennhofen wurde der Mann fixiert

Einer der Geschädigten, ein 49-Jähriger, brachte den Beschuldigen zu Boden und fixierte ihn dort, bis die Polizei eintraf. Beide Männer erlitten ganz leichte Verletzungen.

Die Zusmarshauser Polizei ermittelt

Der 44-Jährige befand sich nach Auskunft der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde nach der Tatbestandsaufnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)