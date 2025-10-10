Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Mann geht in psychischem Ausnahmezustand laut Polizei in Altenmünster auf andere los

Altenmünster

Mann geht mit einer Flasche auf Personen los

In Hennhofen hat ein Mann mehrere Menschen bedroht. Laut Polizei befand sich der 44-Jährige in einem psychischem Ausnahmezustand.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei musste am Donnerstagabend nach Hennhofen ausrücken. Dort war ein Mann mit einer Flasche auf andere losgegangen.
    Die Polizei musste am Donnerstagabend nach Hennhofen ausrücken. Dort war ein Mann mit einer Flasche auf andere losgegangen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    In Hennhofen ist am Donnerstagabend ein Mann auf andere losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 44-Jährige andere um 18 Uhr mit einer Flasche bedroht.

    Bis zum Eintreffen der Polizei in Hennhofen wurde der Mann fixiert

    Einer der Geschädigten, ein 49-Jähriger, brachte den Beschuldigen zu Boden und fixierte ihn dort, bis die Polizei eintraf. Beide Männer erlitten ganz leichte Verletzungen.

    Die Zusmarshauser Polizei ermittelt

    Der 44-Jährige befand sich nach Auskunft der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde nach der Tatbestandsaufnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden