Ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwoch entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-Jähriger um 13.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Raiffeisenstraße in Neusäß unterwegs. Als er nach links in die Portnerstraße einbiegen wollte, nahm er einem 47-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. (AZ)

