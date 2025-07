Mann hilft Trickbetrügern und fällt selbst auf sie herein

Trickreiche Betrüger ziehen gutgläubigen Mitmenschen immer wieder Geld aus der Tasche. Regelmäßig liest man im Polizeibericht davon. Die Betrugsmaschen folgen verschiedensten Legenden, so der des falschen Bankmitarbeiters, des falschen Gewinnversprechens, des Anlagebetrugs. Erst in der vergangenen Woche hatte eine 90-Jährige aus Fischach einem Betrüger einen mittleren vierstelligen Geldbetrag überreicht. Er hatte ihr erzählt, eine Angehörige säße nach einem tödlichen Unfall in Haft und müsse Lösegeldzahlen. Beträge, die manche Betrüger dabei einnahmen, leiteten sie über das Konto eines 61-Jährigen weiter. Der stand jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht.

