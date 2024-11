35-jähriger Mann randaliert in Zusmarshausen und verbringt die Nacht im Polizeiarrest

Nicht zu bändigen war in der Nacht auf Sonntag ein Mann in Zusmarshausen. Als die herbeigerufene Polizei einen Streit schlichten wollte, verhielt sich ein 35 Jahre alter Mann aggressiv und unkooperativ. Einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach und ließ sich auch nicht beruhigen. Als er folglich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte sich der Mann und schlug laut Polizeibericht umher. Er verbrachte die Nacht in der Arrestzelle der Polizei und sieht nun einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte entgegen. (dav)

