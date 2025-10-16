Icon Menü
Mann verletzt laut Polizei in Diedorf seinen Vater mit einer brennenden Fackel

Diedorf

40-Jähriger verletzt seinen Vater mit einer Fackel

Mehrere Polizeistreifen waren am Mittwoch in Diedorf im Einsatz. Dort geriet ein 40-Jähriger in eine psychische Ausnahmesituation und griff zu einer Fackel.
    • |
    • |
    • |
    In Diedorf hat ein Mann seinen Vater mit einer Fackel angegriffen. Dann rückte die Polizei aus.
    In Diedorf hat ein Mann seinen Vater mit einer Fackel angegriffen. Dann rückte die Polizei aus. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild)

    In Diedorf haben sich am Mittwoch um 14.15 Uhr Vater und Sohn gestritten. Offensichtlich eskalierte die Auseinandersetzung. Denn plötzlich zündete der 40-Jährige eine Bengalfackel an. Damit fügte er seinem Vater nach Auskunft der Polizei leichte Brandverletzungen zu. Außerdem wurde das Anwesen verraucht.

    Mehrere Streifenwagen der Polizei rücken nach Diedorf aus

    Deswegen rückten mehrere Polizeistreifen an. Der 40-Jährige ließ sich beim Eintreffen der Polizeikräfte widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Die Bengalfackel hatte er zuvor aus dem Fenster geworfen.

    Die Zusmarshauser Polizei ermittelt

    Weil sich der 40-Jährige nach Mitteilung der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Versorgung der Verletzungen des Vaters erfolgte vor Ort durch Sanitätskräfte.

    Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

