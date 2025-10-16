40-Jähriger verletzt seinen Vater mit einer Fackel

In Diedorf haben sich am Mittwoch um 14.15 Uhr Vater und Sohn gestritten. Offensichtlich eskalierte die Auseinandersetzung. Denn plötzlich zündete der 40-Jährige eine Bengalfackel an. Damit fügte er seinem Vater nach Auskunft der Polizei leichte Brandverletzungen zu. Außerdem wurde das Anwesen verraucht.

Mehrere Streifenwagen der Polizei rücken nach Diedorf aus

Deswegen rückten mehrere Polizeistreifen an. Der 40-Jährige ließ sich beim Eintreffen der Polizeikräfte widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Die Bengalfackel hatte er zuvor aus dem Fenster geworfen.

Die Zusmarshauser Polizei ermittelt

Weil sich der 40-Jährige nach Mitteilung der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Versorgung der Verletzungen des Vaters erfolgte vor Ort durch Sanitätskräfte.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. (AZ)