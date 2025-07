Mann wird von Gabelstapler mitgeschleift

Ein 61-Jähriger hat am Montag um 13.30 Uhr in einer Spedition in der Langweider Weberstraße gearbeitet. Nach Mitteilung der Polizei transportierte er dabei mit einem Gabelstapler Ware über den Hof. Zur gleichen Zeit lief ein 30-Jähriger über das Gelände. Doch der 61-Jährige sah den Mann nicht. Der Jüngere wurde von der Gabel erfasst und wenige Meter mitgeschleift. Er erlitt dabei Quetschungen am Oberkörper. (AZ)

