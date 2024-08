Artenreichtum im FFH-Gebiet Schmuttertal

„Dass Sie Ihre Arbeit als Gebietsbetreuerin im Schmuttertal beim Naturpark Augsburg Westliche Wälder nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen versehen, haben wir gespürt.“ Mit diesen Worten bedankte sich Ludwig Fink, Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Stadtbergen bei Annika Sezi am Ende einer erlebnisreichen naturschutzfachlichen Wanderung. Mit seiner Kreisgruppe hatte Fink die Wanderung organisiert und dazu nach Margertshausen eingeladen.

Ameisenbläuling ist unscheinbar und lebt in Symbiose

„Im Schmuttertal, einem FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat), kommen europaweit bedeutsame Tier- und Pflanzenarten vor“, erläuterte Sezi den Teilnehmenden der Wanderung. Vereinzelt würden Kiebitze, Braun- und Schwarzkehlchen gesichtet. Dabei zeigte sie der Gruppe einen unscheinbaren kleinen Schmetterling, den Ameisenbläuling. Er lebe in einer Symbiose mit dem großen Wiesenknopf, einer Blume, die im Schmuttertal weit verbreitet ist. Die Larve des Schmetterlings ernähre sich ausschließlich von der Ameisenbrut. Ein unscheinbares, aber großes Wunder der Natur, so Sezi. Die Wandergruppe konnte auch den Eingang zu einem Biberbau entdecken, dessen Bautätigkeit deutlich an den angenagten Bäumen zu sehen war. Über den Schaden und Nutzen gebe es erregte Diskussionen, so Sezi, aber im Schmuttertal sei vor allem der Nutzen der Nager hervorzuheben.

Streuwiesen werden nur einmal im Herbst gemäht

Ausführlich befasste sich die Gebietsbetreuerin mit dem Thema Naturschutz und Landwirtschaft. Sie sehe sich als Vermittlerin, erklärte sie, zwischen Behörden wie dem Landratsamt, der Regierung Schwaben und den Landwirten. Und sie freue sich, dass immer mehr Landwirte Rücksicht auf die naturschutzfachlichen Belange nähmen. Insbesondere beim Mähen von Wiesenflächen gebe es ein Umdenken. „Ganz wichtig ist, dass sich in einem FFH-Gebiet die Lebensräume für Flora und Fauna nicht verschlechtern“, betonte Sezi. Darauf lege sie ein besonderes Augenmerk. Als Anschauungsbeispiel zeigte sie der Gruppe eine Streuwiese auf Moorboden, die nur einmal, nämlich im Herbst gemäht werde. Verschiedenfarbige Blumen, wie der rote Blutweiderich, der gelbe Hornklee, das weiße Mädesüß oder Löwenmaul und Disteln erfreuten das Auge der Wanderer. (AZ)