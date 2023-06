Diebe brechen ins Vereinsheim in Margertshausen ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in das Vereinsheim des SSV Margertshausen eingebrochen. Die Beute ist gering, der Sachschaden hoch.

In das Vereinsheim des SSV Margertshausen in der Bergstraße ist am Wochenende eingebrochen worden. Passiert ist die Tat laut Polizei in der Nacht auf Sonntag.

Den Dieben fiel allerdings nur ein geringer zweistelliger Geldbetrag in die Hände. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen und Fenstern beläuft sich allerdings auf rund 500 Euro. (thia)