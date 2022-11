Helmut Binser und sein Feuerwerk der Pointen

Der Kabarettist Helmut A. Binser begeistert in Margertshausen mit unglaublichen Geschichten und schwarzem Humor. Er ist ein bayerischer Influencer.

Es ist schon wieder vier Jahre her, als Helmut A. Binser zum ersten Mal beim Theaterverein in Margertshausen zu Gast war. Nun kam er wieder mit seinem neuen Programm "Bavarian Influencer" in die Staudengemeinde und sorgte unter anderem mit seinen schier unglaublichen Geschichten aus seinem oberpfälzischen Heimatdorf für fast pausenlose Lachsalven im kleinen Sportheimsaal.

Dem Musikkabarettisten Helmut A. Binser, der eigentlich Martin Schönberger heißt, macht das, was er tut, sichtlich Spaß und er muss sogar wie beim Lied "Alkoholfreies Bier" mit dem Publikum, das er immer wieder in seine Geschichten und Lieder einbindet, mitlachen. "Gerade die Corona-Pause hatte einen ganz speziellen Effekt für mich. Man geht wieder mit viel mehr Freude auf die Bühne, und man spürt, wie schön und nicht selbstverständlich es ist, seinen Traumberuf auszuleben."

Immer gut drauf, immer mit Hut und Brille sowie in Schwarz: der Musikkabarettist Helmut A. Binser bei seinem Auftritt in Margertshausen. Foto: Marcus Angele

Die Geschichten von Helmut Binser sind "fast echt"

Der Name "Bavarian Influencer" kommt eigentlich von seinen sehenswerten kurzen Youtube-Videos, in denen er bayerische Bräuche und Begriffe in einem kuriosen bayerischen Englisch erklärt. Das Bühnenprogramm handelt dagegen von "fast echten" Geschichten aus seinem Heimatdorf Runding bei Cham, die er gespickt mit Ironie im schönsten oberpfälzischen Dialekt vorträgt. Dabei wechselt er gekonnt innerhalb von Sekunden von liebenswerten Nettigkeiten zu schwärzestem Humor.

Der sympathische, immer mit Hut, Brille und in schwarz gekleidete Künstler macht vor nichts halt und versteht es meisterhaft, der Spitze noch einen draufzusetzen. Die Geschichten beginnen meist recht harmlos. So ging der Pfarrer beim Faschingsumzug im Schottenrock. So weit, so gut, aber als Hochwürden dann einen Handstand direkt vor dem Frauenbund machte, eskalierte die Sache. Genauso der Männerausflug nach Hamburg, der ursprünglich zum Modelleisenbahnmuseum führen sollte, der aber dann durch unglückliche Verkettungen über die Reeperbahn in der Kellerbar im Hotel Atlantic endete, wo schließlich Udo Lindenberg mit Udo Jürgens verwechselt wird.

Helmut Binser bringt verrückte Geschichten nach Margertshausen

Er selbst hat ein Wiesengrundstück mit 25.000 Quadratmetern für den sagenhaften Preis von 25.000 Euro an einen Investor verkauft. "Jeden Tag steht eben a Blöder auf", sagt der Binser stolz. Am Schluss ist aber er der Blöde, weil auf der Wiese einige teure Bauplätze entstanden, wo jetzt lauter Häuser im typisch-bayerischen Toskana-Stil stehen. Binser erzählt von seinen beiden Katzen, Benedikt und Franziskus, die ihre Hinterlassenschaften bevorzugt im Zen-Garten, der wahrscheinlich so heißt, weil er das Zehnfache kostet, des ungeliebten Nachbarn verrichten.

Herrlich verrückt mutiert auch die Story über das "kontrollierte" Abfackeln seines denkmalgeschützten Stadels, das, dank seiner Freunde, zu einem wahren Dorffest wird. Sogar der Rettungshubschrauber bekommt hier dann noch seinen Einsatz, da sein Freund Doni mit der Kettensäge wenig "Fingerspitzen"-Gefühl zeigte und selbige dann erst wieder aus der Biotonne zwischen den abgenagten Ripperl herausgesucht werden müssen.

Die Corona-Pause nutzte Binser übrigens, um sich seinen lang gehegten Wunsch – einen Roman zu schreiben – zu erfüllen. In "Flink", so der Titel, geht es um einen ehemaligen Profifußballer, der seinem Heimatverein zum Aufstieg verhilft. Dazu kommen auch noch einige Dorf- und Liebesgeschichten. Mittlerweile sind es sogar drei Bücher geworden.