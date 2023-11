Hillus Herzdropfa begeistern im Vereinsheim Margertshausen

Jedes Jahr veranstalten die Theaterfreunde einen Kabarettabend. Kaum ist der Termin bekannt, ist er üblicherweise auch schon ausverkauft. Das war auch jetzt wieder so.

Zum 15. Kabarettabend hatten die Theaterfreunde des SSV Margertshausen zwei besondere „Schwoaba“ zu Gast: Hillus Herzdropfa alias Hillu Stoll und Franz Auber brachten den randvollen Saal im Vereinsheim zum Kochen. Mit Dialekt, schwarzem Humor und dem ewigen Kampf zwischen Mann und Frau zündeten sie über zwei Stunden ein herrlich lustiges Pointenfeuerwerk, bei dem die Zuschauer kaum aus dem Lachen heraus kamen. Der Erfolg der beiden steckt mehr oder weniger versteckt im Detail: in jeder der kleinen überspitzt lustigen Geschichten steckt ein Fünkchen Wahrheit, den man aus dem wirklichen Leben kennt.

Hillus Herzdropfa sind mittlerweile weit über die Grenzen der schwäbischen Alb, auch durch Funk und Fernsehen, bekannt und feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. „Ich hab’ eigentlich nur ein Plakat bei unserem Bäcker aufgehängt und dann blieb das Telefon praktisch nicht mehr still“, meinte Gottfried Biber zum schnell ausverkauften Kartenvorverkauf für den Auftritt des beliebten Duos. Bevor der Angriff auf die Lachmuskeln beginnt, gibt es aber zunächst ernste Worte von Hillu in Form eines Gedichts, wie schön es doch auf einer friedlichen Erde wäre. Doch hier gehört auch Lachen dazu und da hatten die Herzdropfa die absolut richtige Medizin dabei.

Es geht um zwei Ur-Schwoaba, die Stuttgarter nicht leiden können

Im Programm sind Lena und Maddeis zwei Ur-Schwoaba vom Baurahof mit einem rota Bulldog. Lena führt dabei mit Schurz, Kopftuch, Gummistiefel und einer sehr strengen Mimik das Regiment, während der etwas naive Maddeis zwar gern der Herr im Haus wäre, aber dies nur dann auslebt, wenn seine Lena gerade nicht zugegen ist. Und so beginnt der äußerst heitere Kampf der Geschlechter. Dazu gelingt es den beiden immer wieder herrlich, dass Publikum ins Schauspiel einzubeziehen. Die Meinung der resoluten Lena ist dabei klar: „Alle Männer sind gleich, wenn man die in einen Sack steckt und draufhaut, trifft man immer den Richtigen. Wer Männer versteht, kann auch durch null teilen“.

Kabarett Welche Gedanken gehen einem bei einem Gottesdienst durch den Kopf – Lena und Maddeis (Hillu Stoll und Franz Auber) präsentiert dies in unnachahmlicher Art. Foto: Marcus Angele

Aber auch die „Hegga-Scheißer“, das sind die unbeliebten Bewohner rund um Stuttgart, kann sie nicht leiden und Lena freut sich nach einem Unfall mit ihrem geliebten Massey-Ferguson-Bulldog tierisch, als die feine Dame plötzlich in der „Seuchrinna vorm Misthaufa“ liegt. Anschließend kommt ihr Mann Maddeis mit einem Buch auf die Bühne. Mit „Der Herr im Haus bin ich“ soll daheim alles anders werden und er weiß, wie befreiend es ist, wenn man allein zu Hause einmal auf den Tisch haut. Als er sich so in Rage redet, wie er künftig regiert möchte, steht seine Frau Lena bereits im Hintergrund und hört sich das Ganze mit ihrer unnachahmlichen grimmigen Mimik genau an, um dann ihrem Mann wieder die Leviten zu lesen und er natürlich brav klein beigibt.

In der Politik braucht es nicht unbedingt viel Hirn, so die Überzeugung

Nach der Pause erfährt das Publikum, dass man ohne Hirn in der Politik weit kommen kann. Dazu muss sich noch ein Malermeister mit seinem naiv-faulen Lehrling herumärgern genauso wie eine Brauereibesitzerin mit ihrem Fahrer. Der will ihr nämlich verschönt erklären, dass die Abkürzung beim Bierausfahren durch einen Eisenbahntunnel nicht ganz so lief wie geplant.

Lesen Sie dazu auch

Kabarett Beim Weibertratsch werden nicht nur Nettigkeiten ausgetauscht, auch Wäschethemen werden amüsant dargeboten (Hillu Stoll und Franz Auber). Foto: Marcus Angele

Zur Zugabe zeigen die beiden noch musikalisches Talent, als sie über die schlüpfrige Herkunft der fünf Kinder der Brauereibesitzerin Lisbeth singen. Nach langem Applaus merkt man schnell, dass es nicht nur dem Publikum einen Heidenspaß gemacht hat, sondern auch den beiden Protagonisten auf der Bühne und sie kündigten an, dass sie voraussichtlich im Jahr 2025 wieder nach Margertshausen kommen.