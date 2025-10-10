Margertshauser Wandergruppe unterwegs in den Südtiroler Alpen

Wie in jedem Jahr war die Wandergruppe Margertshausen auch heuer wieder auf großer Tour. Ziel war das Gebiet um den Rosengarten in Südtirol. Am ersten Tag stand Vigo di Fassa auf dem Programm, am zweiten St. Zyprian und den Abschluss bildete der Ort Völs am Schlern. Die Bergwanderungen waren anstrengend, aber bei schönstem trockenen und sonnigen Wanderwetter bot sich den 34 Wandernden viele tolle Ausblicke. Dabei kam auch das gemeinsame Singen nicht zu kurz. Das „Tiroler Heimatlied“ wurde mit musikalischer Begleitung eines einheimischen Akkordeonspielers angestimmt. (id)

