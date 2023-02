Beim Rock n' Loc-Festival in Markt Wald wird am Bahnhof gerockt

Am Samstag, 20. Mai, wird es rund um den Bahnhof von Markt Wald in den Stauden wieder laut. Elf Bands sind diesmal beim Rock n' Loc-Festival am Start.

Was im Jahre 2017 aus einer spontanen Firmenfeier der BBG Stauden mbH entstanden ist, hat sich mittlerweile zu einem überregionalen, ja sogar international beachteten Rock-Festival entwickelt, das oft scherzhaft schon als "Wacken des Südens" bezeichnet wird. Am Samstag, 20. Mai, wird es rund um den Bahnhof von Markt Wald in den Stauden wieder laut. Zum fünften Mal findet dort das Rock n' Loc-Festival statt. Nachdem unmittelbar nach der Corona-Pause bereits Ronnie Atkins, der Leadsänger der Pretty Maids, und die Schweden-Rocker von Eclipse sowie Crazy Lixx die Bühne zum Beben brachten, hat Initiator Hubert Teichmann diesmal noch ein paar Kohlen mehr in den Kessel gepackt.

Headliner sind Victory aus Hannover

Headliner sind Victory aus Hannover, Hardline aus den USA/ Italien mit dem Axel-Rudi-Pell-Sänger Jonny Gioelli und China aus der Schweiz. "Das sind echte Kracher, die man bereits aus den 80er Jahren kennt", freut sich Teichmann aber ganz besonders auf Claus Lessmann. Mit dem ehemaligen Sänger von Bonfire betritt eine absolut deutsche Rockikone mit reichlich Charisma nach längerer Pause mit dem bekannten Produzenten Michael Voss wieder die Bretter, die die Welt bedeuten. Obwohl das Verhältnis zwischen Hubert Teichmann und Bonfire inzwischen erkaltet ist, sind zahlreiche ehemalige Mitglieder der Band, die deutsche Rockgeschichte geschrieben hat, am Start. So zum Beispiel Chris Limburg mit seiner Party-Rock-Band Vice, oder Michael Bormann mit Jaded Hard. Aus Schweden kommt diesmal Grand Design, aus Frankfurt Versus, dazu Stormwitch aus Heidenheim, Powertrip aus München und Button Rouge aus Augsburg.

Die Staudenbahn pendelt mehrmals von Augsburg Hbf

Mit der von hinten bis vorne durchgetakteten Kommerz-Veranstaltung in Wacken will man übrigens nicht verglichen werden. Der inzwischen gegründete Rock n' Lock-Festival-Verein versteht die Veranstaltung als Familienfest, bei dem sich alle zuhause fühlen dürfen. Die hautnahe Begegnung mit den Musikern, die im Backstage-Bereich in Eisenbahnwagons logieren, gehört dabei ebenso dazu, wie die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Markt Wald sowie deren Vereinen, der Jungen Mannschaft und den Zusamfunken, die alle zum Gelingen dieses Festivals beitragen.

Beginn ist am 20. Mai um 12 Uhr. Die Staudenbahn pendelt zu diesem Anlass mehrmals von Augsburg Hbf zum Veranstaltungsort nach Markt Wald. Eintrittskarten zum Preis von 59 Euro (Tageskasse 69 Euro) gibt es im Vorverkauf unter www.rocknloc-tickets.de.

