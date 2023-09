Markt

Der Markter Turm kann von Raubrittern und Äffchen erzählen

Plus Der Turm der Burg Markt bei Biberbach hat in seiner langen Geschichte viel erlebt. In der Serie "Die Geschichte dahinter" verraten wir, was geschah.

Jeder kennt den Turm der Burg Markt: Schlank und strahlend weiß thront er über dem Ortsteil der Gemeinde Biberbach und ist gut bis zur B2 zu sehen. Doch was steckt dahinter? Seine Geschichten und Geheimnisse erzählt uns Felix Guffler, der Heimatpfleger von Biberbach. Schon seit über zehn Jahren beschäftigt er sich mit der Geschichte der Gemeinde und ihrem bekannten Turm.

Einige Legenden ranken sich um die Burg mit ihrem 30 Meter hohen Turm. Im Burgbrunnen soll ein Kobold hausen, der einen riesigen Goldschatz bewacht. Außerdem soll es einen Tunnel gegeben haben, der aus der Burg rausführte. Raubritter Erkinger II. von Pappenheimer soll ihn genutzt haben, um Kaufleute in die Burg zu entführen. Diese hätten ihren Ritt in Wertingen begonnen, seien aber nie an ihrem Ziel in Langweid angekommen.

