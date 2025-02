Einsatzreiches Jahr für die Markter Feuerwehr

Vorstand Josef Fries berichtete von zahlreichen Vereinsaktivitäten im letzten Berichtsjahr, unter anderem vom Maifest und von der Sonnwendfeuer. Außerdem hatten sich die Mitglieder über neue Vereinskleidung in Form von Poloshirts freuen können. Mit neun Einsätzen war das letzte Jahr für die aktive Mannschaft der FFW Markt alles andere als ruhig verlaufen. Wie in den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt der Alarmierungen im Bereich der technischen Hilfeleistung. Im letzten Jahr war zusätzlich das Hochwasser als besondere Herausforderung dazugekommen. „Markt selbst war zwar nicht so sehr betroffen, allerdings unterstützten wir über drei Tage auch in Biberbach und Eisenbrechtshofen“, erläuterte Kommandant Joachim Quis. Eine besondere Ehre wurde Josef Reiser zuteil: Er wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Weitere Ehrungen erhielten Otto Eisele und Josef Spingler für je 40 Jahre Vereinstreue. Biberbachs Bürgermeister Wolfgang Jarasch und Kreisbrandmeister Bernd Schreiter dankten den geehrten für ihren Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit.

