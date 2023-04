Festival in Markt Wald: Harter Rock schallt durch die beschaulichen Stauden

Am 20. Mai findet zum fünften Mal das Rock n' Loc-Festival in Markt Wald statt. Wir verlosen Karten für das "Wacken des Südens".

Zweimal im Jahr wird es in den ansonsten beschaulichen Stauden ziemlich laut. Einmal, wenn beim Bergrennen in Mickhausen die Motoren der Boliden dröhnen, und einmal, wenn im Arnhofer Bahnhof in Markt Wald beim Rock n' Loc-Festival harte Metal-Musik durch die Verstärker gejagt wird. Am 20. Mai wird auf dem kleinen aber feinen Rockfestival, das von vielen schon liebevoll " Wacken des Südens" genannt wird, zum fünften Mal gerockt. Und wieder einmal hat es Organisator Hubert Teichmann aus Fischach geschafft, ein erlesenes Feld aus dem melodischen Rockgenre, die ansonsten die ganz großen Bühnen bespielen, in das entlegene Staudendörfchen zu locken.

Headliner beim Rock n' Loc Festival 2023 sind Hardline

Headliner sind diesmal Hardline. Eine Band, die 1991 von den Brüdern Johnny und Joey Gioeli in Los Angeles gegründet wurde. Mit dabei auch Gitarrist Neal Schon und Schlagzeuger Dean Castronovo von Journey ("Wheels in the sky"). Mit dem Debütalbum Double Eclipse landeten sie einen großen Erfolg. Über 20 Jahre später ist Ausnahmesänger Johnny Gioeli, der auch bei Axel Rudi Pell am Mikrofon steht, noch immer dabei. Als Songwriter fungiert mittlerweile Alessandro del Vecchio, der als Keyboarder und Produzent in der melodischen Rockbranche allgegenwärtig ist. Den Bass bedient die Italienerin Anna Portalupi, die auch in der Band der ehemaligen Nightwish-Sängerin Tarja Turunen aktiv ist. In dieser Besetzung wurde zuletzt 2021 die CD Heart, Mind and Soul eingespielt.

Zu den deutschen Hardrock-Veteranen gehören Victory aus Hannover um den Gitarristen Hermann Frank, die ihre größten Erfolge in den 1980er-Jahren feierten und nach diversen Auflösungen seit 2019 wieder aktiv sind. "Rawk" ist die lautmalerische Wiedergabe von Rock. So heißt auch das sechste Studioalbum von Grand Design, die aus Schweden in die Stauden kommen. Aus Winterthur in der Schweiz reisen China an, bei den seit 2019 wieder fünf Original-Mitglieder der Anfangsjahre inklusive Sänger Werner Hardy Hartmeier auf der Bühne stehen. Weiter sind am Start Michael Bormanns Jaded Hard, Versus aus Frankfurt, Stormwitch aus Heidenheim, Powertrip und Vice aus München und Button Rouge aus Augsburg.

Ehemalige Bonfire-Mitglieder treten beim Rock n' Loc Festival in Markt Wald auf

Ein besonderer Leckerbissen soll der Auftritt von Claus Lessmann mit Michael Voss werden. Der ehemalige Sänger von Bonfire gilt als deutsche Rockikone und geht nach längerer Pause wieder auf die Bühne. An seiner Seite der Gitarrist und Produzent Michael Voss, der auch mit der Kinder-Metal-Band "Heavysaurus" auf Tour geht. "Rock is our religion", heißt das neue Werk der beiden ehemaligen Bonfire-Mitglieder, das 2022 Platz 72 der deutschen Album-Charts erreichte.

Der inzwischen gegründete Rock n’ Loc-Festival-Verein, der das Festival zusammen mit der Gemeinde Markt Wald sowie deren Vereinen, der Jungen Mannschaft und den Zusamfunken veranstaltet, versteht die Veranstaltung als Familienfest, bei dem sich alle zu Hause fühlen dürfen. Die hautnahe Begegnung mit den Musikern, die im Backstage-Bereich in Eisenbahnwagons logieren, gehört dabei ebenso dazu. Beginn ist am 20. Mai um 12 Uhr. Die Staudenbahn pendelt zu diesem Anlass mehrmals von Augsburg Hbf. zum Veranstaltungsort nach Markt Wald. Eintrittskarten zum Preis von 59 Euro (Tageskasse 69 Euro) gibt es im Vorverkauf unter: www.rocknloc-tickets.de.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Rock n' Loc-Festival. Wer also etwas auf die Ohren haben will und gewinnen möchten, sendet uns eine Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de mit dem Kennwort „Wacken des Südens" sowie Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Einsendeschluss ist Donnerstag, 4. Mai, 9 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationen nach Art. 13 DSGVO unter: augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/ 777-2355.