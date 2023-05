Harter Rock und Gänsehaut-Momente

Beim Rock n' Loc-Festival in Markt Wald tritt eine deutsche Rock-Legende zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder auf die Bühne.

"Schön, wieder zu Hause zu sein." So begrüßte Michael Bormann das Publikum beim mittlerweile sechsten Rock n' Loc-Festival in Markt Wald. Die Rockröhre aus dem Ruhrpott ist mit seiner Band Jaded Hard seit den Anfangstagen dieses ursprünglich als Betriebsfest der Staudenbahn entstandenen Rockfestivals am Start. Seitdem gelingt es Organisator Hubert Teichmann Jahr für Jahr, Topacts aus aller Herren Länder in die beschaulichen Stauden zu locken, wo am Bahnhofsgelände im Ortsteil Arnhofen Eisenbahnwagons als Backstage-Bereich und Umkleidekabinen dienen. Längst hat sich der kleine Ort im Unterallgäu den Titel " Wacken des Südens" erarbeitet. Knapp 1000 Fans der etwas härteren, aber doch melodischen Rockmusik waren in den idyllischen Marktflecken gepilgert. Sie erlebten von zwölf Uhr Mittag bis weit nach Mitternacht fast 14 Stunden Programm mit insgesamt elf Bands.

"Tolle Leute, tolle Stimmung" in Markt Wald

Den Anfang machten die Augsburger Lokalmatadore Button Rouge. "Tolle Leute, tolle Stimmung", schwärmte Gitarrist Stefan Martens, der die Lokalität erst einmal googeln musste. Während die Frankfurter Jungs von Verzus als einzige deutschsprachige abrockten, wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Markt Wald immer noch weitere Anreisende auf die Parkplätze eingewiesen. "Vor zwei Tagen wäre man da noch völlig versumpft", stellte ein Feuerwehrmann fest. Doch mit dem Wetter hatten die Veranstalter, der mittlerweile gegründete Verein Friends of Rock n' Lok, Glück. Während die Sonne das von der Jungen Mannschaft aufgestellte Zelt von außen aufheizte, übernahmen innen Grand Design diese Aufgabe. Die Schweden lieferten eine tolle Show, auch wenn der eine oder andere Chorgesang vom Band zugeschaltet wurde. "Alter Schwede", lautete ein Kommentar.

In mittelalterlichem Outfit und mit einem von Rosen umrankten Mikrofonständer zogen Sänger Andy Mück und die kultigen Stormwitch das bunt gemischte Publikum in seinen Bann. Die seit 1979 bestehenden "Masters of Black Romantic" aus Heidenheim erleben derzeit eine Renaissance. Allerdings verplauderte sich der Frontmann des Öfteren, so dass der um 20 Minuten überzogene Auftritt den ganzen Zeitplan ins Wanken brachte. Doch für Verpflegung war durch die Crew der heimischen Faschingsgesellschaft Zusamfunken bestens gesorgt. Und als Absacker gab's dann einen extra für das Festival zusammengebrauten Rocklikör.

Nach zehn Jahren Abstinenz wieder auf der Bühne: Ex-Bonfire-Sänger Claus Lessmann mit Michael Voss. Foto: Oliver Reiser

Den ließen sich auch Claus Lessmann und Michael Voss schmecken, als es wieder einmal Zeit war für besondere Gänsehaut-Momente. Im vergangenen Jahr war es der gemeinsame Auftritt von Pretty Maids-Sänger Ronny Atkins mit Eclipse-Frontmann Erik Martensen, die zusammen einen Song aus ihrem gemeinsamen Projekt Nordic Union performten, diesmal war es die Rückkehr des Bonfire-Gründungsmitglieds Claus Lessmann, der nach seiner Trennung von dieser Band zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder auf der Bühne stand. "Es ist so schön, aber ich bin so nervös", tat er kund, bevor das Duo Songs von Bonfire (Lessmann) und Casanova (Voss) performten. Unplugged, weil auch bei Lessmann & Voss der Facharbeitermangel durchgeschlagen hatte.

Ein letzter Schluck vor dem Auftritt: China kamen aus der Schweiz. Foto: Oliver Reiser

"China" aus der Schweiz spielen beim Rock 'n Loc-Festival

Nach dieser eher ruhigen aber sehr gefühlvollen und von den Fans gefeierten Einlage läuteten Vice aus München, angekündigt von Rock Antenne-Moderator Frank Stängle, mit ihrem Party-Rock krachend den Endspurt ein. Die Überraschung des Abends waren China aus der Schweiz, die sich 2019 fast in Urbesetzung neu formiert haben. Die Eidgenossen, in ihrem Heimatland die Nummer vier hinter Gotthard, Krokus und Shakra, begeisterten und zeigten ihre Routine, als sie das Versagen des Senders von Gitarrist Claudio Matteo als eine technische Panne ganz locker überspielten.

Eine Rock-.Show vom Allerfeinsten lieferten Hardline um Sänger Johnny Gioeli und Keyboarder Alessandro des Vecchio (von rechts) ab. Foto: Oliver Reiser

Kaum zu glauben, dass das noch getoppt werden konnte. Doch Johnny Gioeli, der vor 25 Jahren zusammen mit einigen Mitgliedern von Journey und Santana die Band Hardline gegründet hat und gerade von einer Europa-Tour mit Axel Rudi Pell zurück ist, zählt nicht von ungefähr zu den Größten des Genres. "Wie alt warst du, als Double Eclipse erschienen ist?", fragte er Alessandro del Vecchio. "14", antwortete der Keyboader, der in der Szene als Produzent von Bands wie Mr. Big, Revolution Saints oder Sunstorm ebenfalls einen ganz großen Namen hat. "Hättest du dir jemals träumen lassen, die Songs dieses Albums zu spielen? Da siehst du, dass wir als Musiker einen einzigen Traum leben."

51 Bilder Die besten Bilder vom Rock n' Lok-Festival in Markt Wald Foto: Oliver Reiser

Das gilt auch für Hermann Frank. Der frühere Accept-Gitarrist sorgte mit seiner Band Victory dafür, dass auch zu fortgeschrittener Stunde keine Müdigkeit aufkam. Mit Uwe Köhler und seiner Band Powertrip übernahm ein weiteres Ex-Bonfire-Mitglied die Rolle des Rausschmeißers. Sie spielten noch, als Hubert Teichmann und sein Sohn Ludwig in Gessertshausen eine technische Störung beheben mussten, dass die Staudenbahn die Besucherinnen und Besucher wieder nach Augsburg zurückbringen konnte. Der einzige Zwischenfall einer ansonsten perfekten Veranstaltung.

Michael Bormann und Jaded Hard sind von Anfang an dabei. Foto: Oliver Reiser

Für Michael Bormann, der sich nach seinem Auftritt an der Bar mitten unter das launige Völkchen der Rockfans gemischt hat, ist die Entscheidung, in Wacken oder in Markt Wald zu spielen klar: "Immer wieder Markt Wald."